В Пакистане застрелили "отца Талибана"

3 ноября, 2018, 10:13

Религиозного проводника и бывшего сенатора из Пакистана Сами Аль-Хака на прозвище "отец Талибана" застрелили в пятницу, 2 ноября 2018 года, на севере Пакистана

Об этом со ссылкой на сына убитого информирует Daily Pakistan.

Аль-Хака нашли у себя дома с огнестрельными ранениями. О тех, кто устроил нападение, пока не сообщается.

Как отмечает издание, Аль-Хак имел тесные связи с одним из главарей "Талибана" Мухаммадом Умаром, за что и получил прозвище "отец Талибана".