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В Пакистане застрелили "отца Талибана"


фото: standard.co.uk
Религиозного проводника и бывшего сенатора из Пакистана Сами Аль-Хака на прозвище "отец Талибана" застрелили в пятницу, 2 ноября 2018 года, на севере Пакистана

Об этом со ссылкой на сына убитого информирует Daily Pakistan.

Аль-Хака нашли у себя дома с огнестрельными ранениями. О тех, кто устроил нападение, пока не сообщается.

Как отмечает издание, Аль-Хак имел тесные связи с одним из главарей "Талибана" Мухаммадом Умаром, за что и получил прозвище "отец Талибана".

  • В мае 2016 года было уничтожено лидера "Талибана" Ахтара Мансура, а в феврале 2018-го - заместителя главаря этой террористической организации Талибан Халида Мехсуда.
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