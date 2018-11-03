В Пакистане застрелили "отца Талибана"
3 ноября, 2018, 10:13
Религиозного проводника и бывшего сенатора из Пакистана Сами Аль-Хака на прозвище "отец Талибана" застрелили в пятницу, 2 ноября 2018 года, на севере Пакистана
Об этом со ссылкой на сына убитого информирует Daily Pakistan.
Аль-Хака нашли у себя дома с огнестрельными ранениями. О тех, кто устроил нападение, пока не сообщается.
Как отмечает издание, Аль-Хак имел тесные связи с одним из главарей "Талибана" Мухаммадом Умаром, за что и получил прозвище "отец Талибана".
- В мае 2016 года было уничтожено лидера "Талибана" Ахтара Мансура, а в феврале 2018-го - заместителя главаря этой террористической организации Талибан Халида Мехсуда.
Читайте также
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет
-
25 октября, 2018 Взрыв под телеканалом
-
27 октября, 2018 Мистический Сатанов, адские коммунисты и Хэллоуин
Читайте также
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет
-
25 октября, 2018 Взрыв под телеканалом