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В Одесской ОГА не смогли договориться с Московским патриархатом, чтобы не было провокаций, - СМИ

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов в пятницу, 2 ноября 2018 года, встретился с митрополитом Одесским и Измаильским УПЦ Московского патриархата Агафангелом и епископом Одесским и Балтским УПЦ Киевского патриархата Павлом

Подробности совещания сообщает Думская.net.

Как сообщили в одесской епархии МП, "во время переговоров обсуждались вопросы недопущения провокаций в сфере межконфессиональных отношений, сохранение мира и согласия в Одесском регионе".

Кроме Максимова с церковными иерархами разговаривали одесские правоохранители - начальник УСБУ Александр Довженко, руководитель ГУНП Дмитрий Головин, прокурор области Олег Жученко и начальник облуправления культуры, национальности и религий Ярослава Резникова.

Прессу на встречу не приглашали, но источник издания в ОГА кратко пересказал, о чем на ней говорилось. По его словам, руководитель области и правоохранители попросили митрополита Агафангела воздержаться от противозаконных действий и призывов в связи с последними событиями вокруг предоставления украинской церкви автокефалии, а также предложили выработать алгоритм урегулирования конфликтных ситуаций.

"Однако понимания они не нашли. Архиерей заявил, что провокации устраивает только православная церковь Киевского патриархата и Константинопольский патриархат, УПЦ МП подвергается гонениям и т.д., и т.п. Стороны ни о чем не договорились", - отмечается в материале.

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