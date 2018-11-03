В Одесской ОГА не смогли договориться с Московским патриархатом, чтобы не было провокаций, - СМИ
Подробности совещания сообщает Думская.net.
Как сообщили в одесской епархии МП, "во время переговоров обсуждались вопросы недопущения провокаций в сфере межконфессиональных отношений, сохранение мира и согласия в Одесском регионе".
Кроме Максимова с церковными иерархами разговаривали одесские правоохранители - начальник УСБУ Александр Довженко, руководитель ГУНП Дмитрий Головин, прокурор области Олег Жученко и начальник облуправления культуры, национальности и религий Ярослава Резникова.
Прессу на встречу не приглашали, но источник издания в ОГА кратко пересказал, о чем на ней говорилось. По его словам, руководитель области и правоохранители попросили митрополита Агафангела воздержаться от противозаконных действий и призывов в связи с последними событиями вокруг предоставления украинской церкви автокефалии, а также предложили выработать алгоритм урегулирования конфликтных ситуаций.
"Однако понимания они не нашли. Архиерей заявил, что провокации устраивает только православная церковь Киевского патриархата и Константинопольский патриархат, УПЦ МП подвергается гонениям и т.д., и т.п. Стороны ни о чем не договорились", - отмечается в материале.
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