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В Москве арестовали исследователя, который занимался ЧВК "Вагнера"


фото: znak.com
По подозрению в государственной измене Лефортовский суд Москвы арестовал российского военного эксперта Владимира Неелова

Об этом передает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.

"Постановлением Лефортовского суда от 26 октября относительно Неелова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он находится в СИЗО "Лефортово", - уточнил собеседник агентства, не указав при этом срока ареста.

По словам источника, Неелов работает в "Центре стратегической конъюнктуры".

Согласно информации на сайте центра, эксперт специализируется на изучении частных военных компаний (ЧВК) и феномена "приватизации военной сферы", также является автором ряда работ в области стратегических исследований и военно-политического анализа. Окончил факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета.

По информации других российских СМИ, до интересов Неелова входила деятельность ЧВК "Вагнера" во главе с Дмитрием Уткиным, с помощью которой Кремль занимается специфическими зарубежными военными операциями, в частности, в Украине, Сирии и в странах Африки.

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