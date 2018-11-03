В Киеве возле российского посольства перевернулось авто с пьяным водителем

3 ноября, 2018, 20:29

Вблизи российского посольства в Киеве пьяный водитель не справился с управлением и совершил ДТП

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Соломенском районе столицы BMW врезался в Chevrolet, после чего перевернулся. Авария произошла на Воздухофлотском проспекте, напротив посольства России. По словам свидетелей, BMW летел по встречке, а потом резко начал перестраиваться на свою полосу, задев при этом Chevrolet.

В результате столкновения, красный BMW полетел кувырком и перевернулся. В аварии никто не пострадал. Отметим, что полицейские проверили водителя BMW и выяснили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Пассажир BMW после аварии скрылся в неизвестном направлении, а водителя с машины вытащил свидетель.