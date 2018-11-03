В Киеве грузовик протаранил легковушку

3 ноября, 2018, 19:18

В Киеве на перекрестке улиц академика Заболотного и Васильковской грузовик протаранил легковушку

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Голосеевском районе столицы фура Man протаранил легковушку Daewoo. В результате аварии машины разбросало по разные стороны трассы.

ДТП произошло на перекрестке улиц академика Заболотного и Васильковской. По словам обоих водителей, они двигались на зеленый свет светофора. В аварии пострадала женщина - водитель легковушки. После столкновения она потеряла сознание, но сейчас она пришла в себя и от госпитализации отказывается. На месте работают медики и полиция. Следователям предстоит установить, кто из водителей нарушил правила.