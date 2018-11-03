В Египте разбился российский истребитель
Об этом заявили в российской Объединенной авиастроительной корпорации, сообщает "Интерфакс".
"Мы имеем оперативную информацию об аварии Миг-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия", - сказали в ОАК.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в Египте во время выполнения тренировочного полета потерпел крушение один из истребителей Миг-29М, поставленный Россией в 2018 году в рамках коммерческого контракта.
По данным издания, египетский пилот успел катапультироваться, его жизни, по предварительной информации, ничего не угрожает. Причиной инцидента могли стать либо технические неполадки, либо неправильные действия пилота.
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