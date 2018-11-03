Усик и Ломаченко претендуют на звание лучшего боксера года
Об этом сообщает Boxingscene.
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик лидирует в гонке за звание "Боксер года".
В 2018 году Усик стал победителем й боксерской суперсерии, победив россиянина Мурата Гассиева и латыша Майриса Бриедиса. Согласно мнению издания, если Усик победит британца Тони Бэллью 10 ноября, то именно он станет обладателем награды.
Среди претендентов на звание "Боксер года" также и Василий Ломаченко. В этом году он победил венесуэльца Хорхе Линареса и 8 декабря проведет бой против пуэрториканца Хосе Педрасы.
Среди номинантов также японец Наойя Инуэ, британец Энтони Джошуа и американец Деонтей Уайлдер.
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