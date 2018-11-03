Умер продюсер Джеки Чана и Брюса Ли

3 ноября, 2018, 17:45

В Гонконге на 92-м году жизни скончался известный кинопродюсер Рэймонд Чоу, который работал с Брюсом Ли и Джеки Чаном

Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщает AP.

"Легендарный гонконгский продюсер Рэймонд Чоу, который представил миру Брюса Ли и Джеки Чана и даже привел подростков-мутантов черепашек-ниндзя на большой экран, умер в возрасте 91 года", - говорится в сообщении.

Причина смерти кинопродюсера не уточняется.

Рэймонд Чоу сначала работал журналистом в американских СМИ. Позже перешел в киноиндустрию. Он сделал огромный вклад в формирование жанра фильмов с боевыми искусствами в современном его виде.

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