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Украинские военные опробовали зенитно-ракетный комплекс C-300


фото: segodnya.ua
Украинские военные впервые за 19 лет применили в ходе учений зенитно-ракетный комплекс С-300

Об этом сообщил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в facebook.

"Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет которого уничтожил две цели. Успешные боевые пуски из восстановленных ЗРК малой и средней дальности, а также испытания модернизированных систем управления огнем открывают перспективы дальнейшей загрузки украинского оборонно-промышленного комплекса ", - заявил Муженко.

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