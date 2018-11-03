Украинские военные опробовали зенитно-ракетный комплекс C-300

3 ноября, 2018, 22:34

Украинские военные впервые за 19 лет применили в ходе учений зенитно-ракетный комплекс С-300

Об этом сообщил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в facebook.

"Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет которого уничтожил две цели. Успешные боевые пуски из восстановленных ЗРК малой и средней дальности, а также испытания модернизированных систем управления огнем открывают перспективы дальнейшей загрузки украинского оборонно-промышленного комплекса ", - заявил Муженко.