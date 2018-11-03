Украинские военные опробовали зенитно-ракетный комплекс C-300
3 ноября, 2018, 22:34
Украинские военные впервые за 19 лет применили в ходе учений зенитно-ракетный комплекс С-300
Об этом сообщил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в facebook.
"Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет которого уничтожил две цели. Успешные боевые пуски из восстановленных ЗРК малой и средней дальности, а также испытания модернизированных систем управления огнем открывают перспективы дальнейшей загрузки украинского оборонно-промышленного комплекса ", - заявил Муженко.
- Украина провела учения по отражению нападения с Азовского моря. ВМС показало видео, как российский катер провоцировал украинские корабли в Азовском море.
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Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер заявил о готовности США продолжить помощь Украине вооружениями на фоне российской агрессии в Азовском море.
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