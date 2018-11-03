Украина и Турция договорились о зоне свободной торговли
Об этом сообщает "Укринформ".
Об этом в ходе пресс-конференции по результатам заседания Стратегического совета сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы приняли решение до конца года завершить работу по подписанию соглашения о зоне свободной торговли. Мы верим, что благодаря этой сделке мы сможем достичь нашей цели - торгового баланса в объеме $10 млрд", - заявил Эрдоган.
Он указал на то, что Турция развивает отношения с Украиной на уровне стратегического партнерства и высказался относительно важности процесса реформирования в Украине для всего региона.
"Мы искренне следим за процессом реформ в Украине. Успешность Украины в этом пойдет на пользу не только Украине, но и всем странам региона", - сказал Эрдоган.
- Напомним, Петр Порошенко поблагодарил президента Турции за непризнание аннексии Крыма.
- 3 ноября президент Украины Петр Порошенко встретился в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Напомним, сегодня в Стамбуле Украина и Константинопольский патриархат заключили важное международно-правовое двустороннее соглашение о сотрудничестве.
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