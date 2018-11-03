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Турция изменит валюту в расчетах с Украиной

Турция готовится перейти на нацвалюту в торговле с Украиной

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на 18-м заседании Совета глав МИД стран-участниц D-8 ("Исламская восьмерка"), что проходит в Анталии, передает Anadolu.

"Мир переживает период, когда некоторые страны используют колебания валютного курса в качестве инструмента политического давления. В мире идут торговые войны. Лучшим путем борьбы с этими негативными явлениями является переход на нацвалюту в торговле. Турция готовится перейти на нацвалюту в торговле с Китаем, Россией, Ираном и Украиной. Мы также ведем переговоры с рядом других стран. Этого можно добиться и в рамках D-8", - сказал Чавушоглу.

  • В сентябре представитель Эрдогана обвинил США в желании начать глобальную экономическую войну.
  • Также официальная Анкара утверждала, что Вашингтон пытается обвалить курс турецкой лиры.
  • В стране в настоящее время фиксируются самые высокие с 2003 года темпы инфляции.

 

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