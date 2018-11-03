Турция изменит валюту в расчетах с Украиной

3 ноября, 2018, 14:33

Турция готовится перейти на нацвалюту в торговле с Украиной

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на 18-м заседании Совета глав МИД стран-участниц D-8 ("Исламская восьмерка"), что проходит в Анталии, передает Anadolu.

"Мир переживает период, когда некоторые страны используют колебания валютного курса в качестве инструмента политического давления. В мире идут торговые войны. Лучшим путем борьбы с этими негативными явлениями является переход на нацвалюту в торговле. Турция готовится перейти на нацвалюту в торговле с Китаем, Россией, Ираном и Украиной. Мы также ведем переговоры с рядом других стран. Этого можно добиться и в рамках D-8", - сказал Чавушоглу.