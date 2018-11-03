Сутки на фронте: без потерь, один оккупант ранен
Российские оккупанты 22 раза открывали огонь по позициям защитников Украины. Один раз - с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, отмечается в утреннем информационном сообщении.
Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Пески, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Строгнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
Огневой налет с применением минометов калибра 82 мм оккупанты совершили на Мариупольском направлении по опорном пункта наших войск вблизи Павлополя.
"Также зафиксировано очередную провокацию на участке разведения сторон в Станице Луганской. Оккупанты прицельно обстреляли наши позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, чем в очередной раз сорвали выполнение решения Трехсторонней контактной группы относительно разведения сил и средств на определенные расстояния", - отмечается в сообщении.
Во время боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил не было.
По данным украинской военной разведки, в течение 2 ноября, одного из оккупантов ранены.
Уже в субботу, 3 ноября 2018 года, с начала суток враг, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вел прицельный огонь неподалеку Широкино. Потерь среди наших защитников нет.
- Напомним, 7 июня 2018 года на IX Национальном экспертном форуме министр внутренних дел Арсен Аваков представил Стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов".
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