Стало известно, о чем Порошенко договорился со вселенским патриархом Варфоломеем
фото: uateka.com
Об этом Еспресо.TV сообщили в пресс-службе президента.
Соглашение о сотрудничестве в создании независимой православной церкви в Украине предусматривает, что вселенский патриарх предоставляет Томос, признавая независимость Украинской Церкви, и вручает его избранному на Соборе предстоятелю, которого должны самостоятельно определить украинские епископы.
Со своей стороны, Украинское государство, согласно Конституции и законам, придает этим процессам всемерное содействие.
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Кроме того, вскоре будет зарегистрирована миссию Вселенского патриархата в Киеве - фактически посольство, представительство, которое будет представлять Вселенскую патриархию в Киеве и будет способствовать связям независимой Украинской церкви со Вселенским православием.
"Это и есть Ставропигия (представительство), открытие которой предусмотрено тем же решением Синода Вселенского патриархата, которым подтверждено предоставление автокефалии православной церкви в Украине и сняты анафемы с Филарета, Макария и их последователей", - отмечается в сообщении.
Упомянутые решения - это очередной шаг к получению Томоса. Его предоставления прямо указано в сегодняшнем соглашении.
- Напомним, во время официального визита Порошенко в Турцию в резиденции Вселенского Патриарха Варфоломея в Стамбуле было заключено важнейшее соглашение о Томосе.
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