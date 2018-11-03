Стало известно, о чем Порошенко договорился со вселенским патриархом Варфоломеем

3 ноября, 2018, 12:11

Андреевская церковь в Киеве, где теперь будет представительство Вселенского патриархата фото: uateka.com

Заключенное 3 ноября 2018 года в Стамбуле двустороннее соглашение между Украиной и Вселенским патриархатом окончательно устанавливает порядок предоставления Томоса

Об этом Еспресо.TV сообщили в пресс-службе президента.

Соглашение о сотрудничестве в создании независимой православной церкви в Украине предусматривает, что вселенский патриарх предоставляет Томос, признавая независимость Украинской Церкви, и вручает его избранному на Соборе предстоятелю, которого должны самостоятельно определить украинские епископы.

Со своей стороны, Украинское государство, согласно Конституции и законам, придает этим процессам всемерное содействие.

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Кроме того, вскоре будет зарегистрирована миссию Вселенского патриархата в Киеве - фактически посольство, представительство, которое будет представлять Вселенскую патриархию в Киеве и будет способствовать связям независимой Украинской церкви со Вселенским православием.

"Это и есть Ставропигия (представительство), открытие которой предусмотрено тем же решением Синода Вселенского патриархата, которым подтверждено предоставление автокефалии православной церкви в Украине и сняты анафемы с Филарета, Макария и их последователей", - отмечается в сообщении.

Упомянутые решения - это очередной шаг к получению Томоса. Его предоставления прямо указано в сегодняшнем соглашении.