Стало известно, когда могут утвердить госбюджет-2019
Об этом аявив министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко, передает Интерфакс-Украина.
"Мы уже получили предварительное одобрение проекта госбюджета Верховной Радой, получили выводы и предложения народных депутатов. В ближайшее время он будет внесен в парламент ко второму чтению. 22 ноября мы имеем все шансы на то, чтобы государственный бюджет на следующий год был принят и мы нормально , планово вступили в новый год без проблем с финансированием", - отметил министр.
Он подчеркнул, что государственный бюджет на 2019 - это, в первую очередь, осовременивание пенсий, повышение пенсионных выплат на следующий год, перерасчет пенсий военнослужащих, это бюджет армии и вопрос субсидий.
"По сути, государственный бюджет, предлагаемый сегодня правительством, сохраняет все положительные программы, которые были, и за большинством программ суммы финансирования увеличиваются", - подытожил министр.
- Напомним, что Кабинет Министров Украины заложил в проект государственного бюджета на 2019 год 55 млрд грн, как объем субсидий для населения.
- Вместе с тем, Украина должна отдать 427 миллиардов гривен внешних долгов, а это треть госбюджета на 2019 год.
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