Задымление авто, разбросанные машины: Шулявский путепровод полностью заблокирован из-за тройного ДТП

3 ноября, 2018, 23:27

На Шулявском путепроводе в Киеве произошло тройное ДТП

На Шулявском путепроводе произошло тройное ДТП, из-за чего движение через него перекрыто в обоих направлениях для всех видов транспорта.

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

В Киеве, в Соломенском районе, возле станции метро "Шулявская" произошло ДТП, которое полностью заблокировало Шулявский путепровод. Как удалось узнать Стражам Эспрессо, по словам свидетелей, автомобиль Opel Vectra Caravan, который двигался в направлении Дорогожичей, по невыясненным пока причинам, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Smart Fortwo. От удара малолитражку отбросило в ограждающий барьер, одна железобетонная плита в результате столкновения упала с Шулявского моста, а сам Смарт чуть не слетел с путепровода, зависнув в воздухе.

В это время Opel продолжил движение по встречной полосе. От лобового столкновения успел спастись водитель неустановленного авто. А вот водителю Citroën Grand C4 Picasso - это уже не удалось сделать. От удара Opel отбросило назад к Смарту, а Citroën изменил направление движения - влево, выехал на встречную, где врезался в ограждающий барьер с другой стороны дороги. В результате одна из железобетонных плит также упала, к счастью - не в машины и не на пешеходов, которые там часто ходят. При этом французское авто также зависло частично в воздухе. В то же время у разбитого вдребезги Опеля из подкапотного пространства пошел дым, свидетели сразу вызвали спасателей ДСНС, которые оперативно прибыли на место аварии, обесточили машину и ликвидировали задымление.

В результате ДТП пострадали два человека с Опеля - их госпитализировали медики скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести. Двум пострадавшим со Смарта врачи оказали помощь на месте. Водитель Ситроена ехал один, он не пострадал.

Из-за столкновения Шулявский путепровод оказался полностью заблокирован как для проезда автомобилей, так и для проезда общественного транспорта. Так перед путепроводом с обеих сторон уже собралась длинная очередь из троллейбусов. По информации Стражей Эспрессо, оформление происшествия следственно-оперативной группой займет несколько часов, соответственно примерно же столько будет перекрыт путепровод.