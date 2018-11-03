"Шахтер" - "Динамо": где и когда смотреть матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины. 14-й тур
"Шахтер" - "Динамо"
3 ноября, Харьков, стадион "Металлист"
Начало - 17:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
"Шахтер" перед игрой с главным конкурентом в борьбе за золотые награды имеет 34 очка и возглавляет турнирную таблицу. Киевляне занимают второе место и отстают от команды Паулу Фонсеки на 5 пунктов.
Для "Динамо" и "Шахтера" сегодняшняя встреча будет третьей в нынешнем сезоне. 27 июля клубы встретились в Одессе в матче за Суперкубок Украины. Киевляне победили со счетом 1: 0, благодаря голу Виталия Буяльского.
Выиграли киевляне и в 3-м туре чемпионата Украины. 3 августа на "Олимпийском" победу 1: 0 динамовцам принес точный удар Беньямина Вербича.
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- Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что матч против "Динамо" из-за повреждения может пропустить Тарас Степаненко.
- В "Динамо" с "Шахтером" не сыграет защитник Тамаш Кадар, который будет отбывать дисквалификацию за плевок в арбитра в матче с "Ворсклой".
- Жребий свел "Шахтер" и "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины.
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