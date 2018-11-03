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"Шахтер" - "Динамо": где и когда смотреть матч чемпионата Украины


фото: shakhtar.com
Сегодня в Харькове в 14-м туре чемпионата Украины по футболу встречаются "Шахтер" и "Динамо"

Чемпионат Украины. 14-й тур

"Шахтер" - "Динамо"

3 ноября, Харьков, стадион "Металлист"

Начало - 17:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

"Шахтер" перед игрой с главным конкурентом в борьбе за золотые награды имеет 34 очка и возглавляет турнирную таблицу. Киевляне занимают второе место и отстают от команды Паулу Фонсеки на 5 пунктов.

Для "Динамо" и "Шахтера" сегодняшняя встреча будет третьей в нынешнем сезоне. 27 июля клубы встретились в Одессе в матче за Суперкубок Украины. Киевляне победили со счетом 1: 0, благодаря голу Виталия Буяльского.

Выиграли киевляне и в 3-м туре чемпионата Украины. 3 августа на "Олимпийском" победу 1: 0 динамовцам принес точный удар Беньямина Вербича.

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