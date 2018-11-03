"Шахтер" на последних секундах вырвал победу у "Динамо"
Сегодня в центральном матче второго круга чемпионата Украины "Шахтер" играл в Харькове против "Динамо". Перед этой игрой дончане имели 34 очка и возглавляли турнирную таблицу, киевляне шли вторыми и отставали от главного конкурента на 5 пунктов.
"Динамо" повело в счете на 44-й минуте. Йосип Пиварич навесил с левого фланга, Сидклей головой сбросил мяч на Николая Шапаренко, который мощным ударом расстрелял ворота.
После перерыва у "Шахтера" на замену вышел Тайсон, который помог дончанам на 54-й минуте сравнять счет. Он ворвался в штрафную, обыграл голкипера и отпасовал на Жуниора Мораеса, который с близкого расстояния переправил мяч в пустые ворота.
В компенсированное арбитром время "Динамо" осталось в меньшинстве, после удаления Томаша Кендзеры. "Шахтер" вырвал победу на 90+4 минуте, благодаря точному удару Виктора Коваленко.
"Шахтер" победил "Динамо" со счетом 2:1.
Чемпионат Украины. 14-й тур
"Шахтер" - "Динамо" 2:1
Голы: Мораес, 54, Коваленко, 90+4 - Шапаренко, 44
На 90+2 минуте удален Кендзьору ("Динамо").
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