Производство электроэнергии благодаря ветру, солнцу и биомассе возросло в ФРГ на 9%

3 ноября, 2018, 12:50

По итогам первых трех кварталов 2018 году доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в производстве электричества достигла в Германии рекордные 38%

Об этом 2 ноября 2018 hjre совместно сообщили Федеральное объединение предприятий энерго - и водоснабжения (BDEW) и Центр изучения солнечной энергии и водорода земли Баден-Вюртемберг (ZSW), передает DW.

Согласно их предварительным подсчетам, с января по сентябрь в Германии с помощью ветра, солнца, биомассы и других ВИЭ было произведено почти 170 млрд киловатт-часов (кВт/ч) электроэнергии. За аналогичный период 2017 году данный показатель составил 155,5 млрд, поэтому за год рост более чем на 9%. Одновременно генерация электроэнергии из каменного и бурого угля снизилась на 7% и составила 172 млрд кВт/час.

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"Таким образом, благодаря быстрому наращиванию объемов производства ВИЭ уже близки к тому, чтобы еще в этом году, как и предсказывали эксперты, обойти уголь как главный источник электрической энергии в Германии. Здесь отметим, что больше всего каменного угля немецкие электростанции импортируют из России", - отмечается в сообщении.

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Напомним, за 2 года количество солнечных электроустановок в частных жилищах украинцев увеличилось в 15 раз.