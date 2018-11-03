Порошенко поблагодарил Эрдогана за непризнание аннексии Крыма
Об этом президент Украины написал в twitter.
"Спасибо президенту Эрдогану за твердую позицию относительно непризнания незаконной аннексии Крыма и осуждения агрессии РФ на Востоке Украины. Высоко ценим помощь в освобождении политических заключенных - граждан Украины, которые незаконно удерживаются в оккупированном Россией Крыму и на территории самой РФ", - написал Порошенко .
Также президент Украины подчеркнул, что Турция не осталась в стороне "ползучей агрессии" России в Азовском море.
"Важны заверения Турции, она не останется в стороне "ползучей агрессии" России в Азовском море, проблемы нарушения прав человека в Крыму. Мы подтвердили настрой работать вместе над решением этих вопросов, в том числе в рамках международных организаций, в частности ООН", - отметил Порошенко.
"Я имел приятную возможность еще раз убедиться, что в лице господина Тайипа Эрдогана мы имеем хорошего друга и надежного партнера для Украины", - констатировал президент Украины.
- 3 ноября президент Украины Петр Порошенко встретился в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
- Напомним, сегодня в Стамбуле Украина и Константинопольский патриархат заключили важное международно-правовое двустороннее соглашение о сотрудничестве.
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