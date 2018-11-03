Покушение на координатора С14 Сергея Мазура: установлен заказчик, задержаны 5 причастных

3 ноября, 2018, 13:29

Полиция Киевской области задержала пятерых подозреваемых в совершении взрыва в квартире координатора молодежной организации правого направления С14 Сергея Мазура в городе Борисполь Киевской области, в результате чего пострадал его 61-летний отец

Среди задержанных - организатор преступления, сообщил начальник ГУ Национальной полиции Киевской области Дмитрий Ценов на брифинге в субботу, 3 ноября 2018 года, в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Руководитель областной полиции Киевщины рассказал, что во время обысков у задержанных было изъято оружие и боеприпасы.

"Мы задокументировали причастность этих людей к покушению на руководителя общественной организации С14 Сергея Мазура ... Сейчас проходит суд по избранию меры пресечения", - сказал он, уточнив, что мера пресечения пока выбирают трем участникам преступления.

По словам Ценова, установлено заказчика, получены доказательства финансирования этого преступления в сумме $ 3 тыс.

"Мотив заказ преступления - общественная деятельность С14, а именно Сергея Мазура. Что касается заказчика, то сейчас следствие не может разглашать данные о нем. В целом на сегодня задержаны пять человек: пособия, подыскивали и предоставляли орудия преступления, то есть, боеприпасы, задержан организатор заказчика, а также исполнителей этого преступления ", - сказал Ценов.

Cеред задержанных фигурантов является ранее судимы за имущественные преступления.

По непроверенной информации из соцсетей от собратьев Мазура, среди задержанных якобы есть бывшие участники АТО. Их имена из зала судебных заседаний в Борисполе, в частности, написал Сергей Бондарь. Однако, эти предварительные сведения еще нуждаются в проверке.