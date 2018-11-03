Покушение на координатора С14 Сергея Мазура: установлен заказчик, задержаны 5 причастных
Среди задержанных - организатор преступления, сообщил начальник ГУ Национальной полиции Киевской области Дмитрий Ценов на брифинге в субботу, 3 ноября 2018 года, в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Руководитель областной полиции Киевщины рассказал, что во время обысков у задержанных было изъято оружие и боеприпасы.
"Мы задокументировали причастность этих людей к покушению на руководителя общественной организации С14 Сергея Мазура ... Сейчас проходит суд по избранию меры пресечения", - сказал он, уточнив, что мера пресечения пока выбирают трем участникам преступления.
По словам Ценова, установлено заказчика, получены доказательства финансирования этого преступления в сумме $ 3 тыс.
"Мотив заказ преступления - общественная деятельность С14, а именно Сергея Мазура. Что касается заказчика, то сейчас следствие не может разглашать данные о нем. В целом на сегодня задержаны пять человек: пособия, подыскивали и предоставляли орудия преступления, то есть, боеприпасы, задержан организатор заказчика, а также исполнителей этого преступления ", - сказал Ценов.
Cеред задержанных фигурантов является ранее судимы за имущественные преступления.
По непроверенной информации из соцсетей от собратьев Мазура, среди задержанных якобы есть бывшие участники АТО. Их имена из зала судебных заседаний в Борисполе, в частности, написал Сергей Бондарь. Однако, эти предварительные сведения еще нуждаются в проверке.
- В ночь на 10 октября 2018 года в городе Борисполе в окно квартиры на втором этаже неизвестные бросили взрывное устройство, в результате чего 61-летний хозяин дома (отец Сергея) был госпитализирован. На момент взрыва в квартире также было еще двое членов семьи - жена и сын. В этой квартире проживает координатор националистической организации С14 С. Мазур, которого на момент взрыва не было дома. После инцидента он заявил, что его искали неизвестные за несколько дней до взрыва.
- Полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство.
- О задержании нападавших стало видмоо утром 2 ноября. Совместно с работниками прокуратуры провели 7 обысков по адресам проживания фигурантов и местом хранения их автомобиля. Во время обысков у злоумышленников обнаружили телефонные SIM-карты, гранаты, металлические трубы, гранатометы и выстрелы к ним, мины, пистолет, автомат Калашникова с патронами и обрез охотничьего ружья. Не исключено, что они готовились и к другим покушений.
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