Наша основная задача в 2019 году - не дать возможности реванша, - Яценюк
Об этом Яценюк заявил во время торжеств к 100-летию Буковинского народного вече в Черновцах, сообщает Еспресо.TV.
"Враг ждет, рассорится ли опять украинская политическая элита. В 2019 году наша основная задача - не дать возможности реванша. Наш ответ только один: мы любим свою страну, мы готовы бороться за нее, и мы победим", - сказал Яценюк.
По словам лидера "Народного фронта", 100 лет назад украинская нация выразила намерение иметь собственное государство и бороться за него.
"100 лет назад наша великая украинская нация сказала, что мы хотим иметь собственное государство и мы будем за него бороться. И так образовалась затем Великая Украина. Большая Украины, которая имела все шансы держать свою государственность, бороться за каждого своего гражданина и двигаться вперед. К сожалению, Великую Украину предали как внутри, так и снаружи. И те, кто предали, также пострадали и от большевистской России, и от вызовов, стоящих перед их нациями", - сказал Яценюк.
- Буковинское вече - народные собрания, которые состоялись 3 ноября 1918 года в Черновцах, результатом чего стало провозглашение воссоединения Северной Буковины с Западноукраинской Народной Республикой и дальнейшее Объединение с Украинской Народной Республикой.
- 3 ноября в Черновцах лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк и Министр внутренних дел Арсен Аваков презентовали программу социального обеспечения работников Национальной полиции.
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