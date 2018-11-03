Наша основная задача в 2019 году - не дать возможности реванша, - Яценюк

3 ноября, 2018, 17:17

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк заявил, что украинская политическая элита не должна допустить реванша пророссийских сил

Об этом Яценюк заявил во время торжеств к 100-летию Буковинского народного вече в Черновцах, сообщает Еспресо.TV.

"Враг ждет, рассорится ли опять украинская политическая элита. В 2019 году наша основная задача - не дать возможности реванша. Наш ответ только один: мы любим свою страну, мы готовы бороться за нее, и мы победим", - сказал Яценюк.

По словам лидера "Народного фронта", 100 лет назад украинская нация выразила намерение иметь собственное государство и бороться за него.

"100 лет назад наша великая украинская нация сказала, что мы хотим иметь собственное государство и мы будем за него бороться. И так образовалась затем Великая Украина. Большая Украины, которая имела все шансы держать свою государственность, бороться за каждого своего гражданина и двигаться вперед. К сожалению, Великую Украину предали как внутри, так и снаружи. И те, кто предали, также пострадали и от большевистской России, и от вызовов, стоящих перед их нациями", - сказал Яценюк.