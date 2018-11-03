На Донбассе ранили двух украинских военных

3 ноября, 2018, 20:08

В течение суток в результате обстрелов российских оккупантов были ранены двое украинских военнослужащих

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В течение текущих суток, российские оккупационные войска 11 раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил. Однажды фиксировалось применение вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Враг вел прицельный огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. И наибольшую огневую активность противник проявлял, применяя крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Песков оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил еще и из минометов калибра 82 мм.

Кроме того, вражеский огонь фиксировали в районах населенных пунктов Золотое, Шумы, Первомайское, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Водяное и Широкино. Командиры подразделений, что обороняются, предпринимали решительные меры по подавлению вражеского огня.

В ходе боевых действий ранены двое военнослужащих из состава Объединенных сил.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных.