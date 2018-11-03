На Донбассе ранили двух украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
В течение текущих суток, российские оккупационные войска 11 раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил. Однажды фиксировалось применение вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.
Враг вел прицельный огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. И наибольшую огневую активность противник проявлял, применяя крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Песков оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил еще и из минометов калибра 82 мм.
Кроме того, вражеский огонь фиксировали в районах населенных пунктов Золотое, Шумы, Первомайское, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Водяное и Широкино. Командиры подразделений, что обороняются, предпринимали решительные меры по подавлению вражеского огня.
В ходе боевых действий ранены двое военнослужащих из состава Объединенных сил.
Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных.
- За прошедшие сутки, 2 ноября 2018 года, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была полностью контролируемой украинскими военными.
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