Луганская ТЭС переходит на газ
Об этом сообщил заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко, передают Новости Донбасса.
Он пояснил, что согласно решению правительства, ТЭС должна перейти на переработку газа из-за дефицита угля в связи невозможностью поставлять топливо с территории России.
"Есть решение правительства о том, чтобы перейти на газ, есть обязательства "Нафтогаза" дать газ и параллельно выбивать квоту на завоз угля, как это было ранее с территории Российской Федерации", - рассказал Клименко.
По словам чиновника, станция может перерабатывать как уголь, так и газ.
"Просто уголь сейчас самый дешевый вид топлива у нас", - добавил Клименко.
Как напоминает издание, в октябре-2018 сложилась критическая ситуация с поставками угля на ТЭС в Счастье, поскольку Россия запретила компании ДТЭК отгружать уголь из Ростовской области в адрес станции. В связи с тем, что единственный железнодорожный путь поставки угля на Луганскую ТЭС проходит по территории страны-агрессора, поставки угля фактически заблокированы.
- Как уже сообщалось перед этим, из-за долгов население прифронтового Торецкая сидит без отопления.
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