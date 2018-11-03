Кива обещает вернуть смертную казнь для чиновников

3 ноября, 2018, 16:33

Лидер Социалистической партии Илья Кива пообещал ввести смертную казнь для государственных чиновников

Об этом он заявил на съезде Социалистической партии Украины, сообщает Еспресо.TV.

Возвращение смертной казни для госчиновников, Кива назвал одним из первоочередных шагов в случае прихода Социалистической партии к власти.

"Национализация стратегических объектов, всего того, что было украдено у украинского народа. Контроль над природными ресурсами, которые позволят наполнять бюджет и снижать тарифы. И однозначно, это моя позиция, как лидера партии - возвращение смертной казни для государственных чиновников. Страх будет течь в их жилах, когда мы придем к власти, мы заставим их работать на благо народа", - сказал Кива.