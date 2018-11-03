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Команда экспертов МВФ собирается в Киев

В период с 4 по 9 ноября 2018 года команда в составе нескольких экспертов Международного валютного фонда посетит Киев для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год.

Об этом в субботу, 3 ноября, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, пишет Экономическая правда.

"По обращению власти, команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 4 по 9 ноября для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год в контексте недавней договоренности на уровне миссии Фонда", - сказал он.

  • Перед этим, напомним, глава украинского правительства Владимир Гройсман пояснил, что прекращение сотрудничества с МВФ приведет к дефолту.
  • Вместе с тем, он заверил, что новых подорожаний газа для бытовых потребителей в текущем отопительном сезоне не будет.
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