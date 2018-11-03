Хацкевич назвал причины поражения "Динамо" от "Шахтера"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
По словам белорусского тренера, киевлян в матче с дончанами подвела плохая реализация моментов.
"Свои моменты надо реализовывать. Это главный итог матча. У нас было два стопроцентных момента. У Вербича, когда его подвела техника, и когда Сидклей отдавал на того же Вербича в первом тайме. Результат, конечно, трудно принять, но за эту игру наши ребята заслуживают только самых лучших слов", - сказал Хацкевич.
Также тренер считает, что итоговый счет не отражает того, что происходило на поле.
"Не всегда счет на табло отображает игру, и то, что происходило на поле. Нас упрекали, что мы ставим автобус, но сегодня "Шахтер" во втором тайме больше защищался, строил игру от обороны на контратаках", - отметил Хацкевич.
- В 14-м туре чемпионата Украины "Шахтер" вырвал победу у "Динамо" на последних секундах матча.
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