Как украинец Зозуля забил ударом через себя в Испании
3 ноября, 2018, 16:54
Украинский футболист Роман Зозуля отметился ударом через себя в матче чемпионата Испании с "Альбасете"
Об этом сообщает "Футбол 24".
Зозуля отметился забитым голом в ворота "Химнастика" в поединке 12-го тура Сегунды. Украинец забил на 21-й минуте встречи. Зозуля в акробатическом прыжке ударом через себя переправил мяч в ворота "Химнастика". Форвард отметился и несколькими минутами ранее, однако в итоге взятие ворот переписали как автогол игрока гостей.
Последний раз Зозуля забивал еще 17 сентября в ворота Кадиса. В активе украинского нападающего было 2 гола в сезоне 2018/19. После 11 туров "Альбасете" занимает 6 место в Сегунде.
- Перед стартом нынешнего сезона Роман Зозуля продлил контракт с "Альбасете" на один год.
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Украинский форвард стал героем матча чемпионата Испании против "Кордобы".
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