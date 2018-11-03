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Как украинец Зозуля забил ударом через себя в Испании


фото: football24.ua
Украинский футболист Роман Зозуля отметился ударом через себя в матче чемпионата Испании с "Альбасете"

Об этом сообщает "Футбол 24".

Зозуля отметился забитым голом в ворота "Химнастика" в поединке 12-го тура Сегунды. Украинец забил на 21-й минуте встречи. Зозуля в акробатическом прыжке ударом через себя переправил мяч в ворота "Химнастика". Форвард отметился и несколькими минутами ранее, однако в итоге взятие ворот переписали как автогол игрока гостей.

Последний раз Зозуля забивал еще 17 сентября в ворота Кадиса. В активе украинского нападающего было 2 гола в сезоне 2018/19. После 11 туров "Альбасете" занимает 6 место в Сегунде.

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