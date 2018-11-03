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Грузия отказалась от выращивания марихуаны на экспорт


фото: Vancouver Sun
Власти Грузии остановили проект по промышленному выращиванию наркотической конопли

Соответствующее решение озвучил председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе в пятницу, 2 ноября 2018 года, на встрече с руководителем православной церкви Грузии, патриархом Илией Вторым, передает государственный Первый канал (Тбилиси).

"Законопроект о культивацию конопли будет отозван из парламента", - пообещал Кобахидзе.

Как отмечается, на встрече также присутствовал министр внутренних дел страны Георгий Гахария.

Заявление об отзыве законопроекта было сделано сразу же после встречи с патриархом.

Также вчера рассмотрение законопроекта о культивацию конопли было приостановлено в парламенте. Законодательный орган рассматривал только законопроект связан с урегулированием употребление марихуаны.

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