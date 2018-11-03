Футболист "Динамо" прокомментировал свое удаление в матче с "Шахтером"

3 ноября, 2018, 22:17

Защитник "Динамо" Томаш Кендзера прокомментировал эпизод с собственным удалением в конце матча с "Шахтером"

Об этом сообщает "Динамомания".

По словам польского защитника киевлян, хавбек "Шахтера" Тарас Степаненко выпросил у арбитра его изъятие.

"Степаненко ходил за арбитром, говорил на ухо, что я сыграл рукой и просил вторую желтую карточку. Рефери уже сказал, что нужно продолжать играть и назначил аут, но Степаненко выпрашивал у него красную карточку", - сказал Кендзера, которого удалили в конце матча в компенсированное арбитром время.

По словам польского футболиста, поражение не ставит крест на чемпионских амбициях "Динамо".

"У нас было много моментов, чтобы забить гол. Вербич мог это сделать в первом и втором таймах, но не получилось. Нужно играть дальше. Впереди еще много матчей",- сказал Кендзера.