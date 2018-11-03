Экс-игрок сборной Украины не согласился на "безграничные возможности" в России
Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Вацко Live.
"Несколько раз звонили с "Матч ТВ", предлагали сотрудничество. Моя первая реакция - это какой-то розыгрыш. Потому что я 4 года не ездил в Россию по понятным причинам, у меня четкая позиция по этому поводу. Сказал им, что на данный момент совместная работа невозможна", - отметил Левченко.
Он пояснил, что пока существует военный конфликт между обеими странами, он не сможет объяснить самому себе причины того, что едет работать в Россию.
"Для меня этот вопрос закрыт", - резюмировал Левченко.
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По его словам, "в плане финансов там были безграничные возможности".
"Это в разы больше, чем я получаю за работу и в Украине, и в Голландии", - отметил Левченко.
Евгений Левченко родом из прифронтового города Константиновка (Донецкая обл.).
Сейчас спортсмен работает футбольным экспертом на телевидении в Украине и Голландии.
- Сегодня в Харькове в 14-м туре чемпионата Украины по футболу встречаются "Шахтер" и "Динамо".
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