Экс-игрок сборной Украины не согласился на "безграничные возможности" в России

3 ноября, 2018, 11:49

Бывший игрок сборной Украины по футболу Евгений Левченко отказался работать на российском "Матч ТВ"

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Вацко Live.

"Несколько раз звонили с "Матч ТВ", предлагали сотрудничество. Моя первая реакция - это какой-то розыгрыш. Потому что я 4 года не ездил в Россию по понятным причинам, у меня четкая позиция по этому поводу. Сказал им, что на данный момент совместная работа невозможна", - отметил Левченко.

Он пояснил, что пока существует военный конфликт между обеими странами, он не сможет объяснить самому себе причины того, что едет работать в Россию.

"Для меня этот вопрос закрыт", - резюмировал Левченко.

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По его словам, "в плане финансов там были безграничные возможности".

"Это в разы больше, чем я получаю за работу и в Украине, и в Голландии", - отметил Левченко.

Евгений Левченко родом из прифронтового города Константиновка (Донецкая обл.).

Сейчас спортсмен работает футбольным экспертом на телевидении в Украине и Голландии.