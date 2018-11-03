Аннексия Крыма и победа 1945-го, - россияне назвали важнейшие исторические события

3 ноября, 2018, 19:57

Россияне считают важнейшими историческими событиями аннексию Крыма и победу во Второй мировой войне

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Таковы данные исследования ВЦИОМ "Единство нации: что нас объединяет?".

"Почти две трети (63%) россиян назвали победу в Великой Отечественной войне важнейшим историческим событием, о котором помнит каждый из нас. Еще 12% считают важным событием присоединение Крыма», – написали авторы опроса.

Наиболее ярким персонажем, который характеризует русского человека, опрошенные считают Обломова (4%) из романа Гончарова. Среди других литературных героев, которые так или иначе отражают черты русского народа, назывались Алексей Маресьев из произведения "Повесть о настоящем человеке", Андрей Болконский ("Война и мир"), Иван-дурак, Илья Муромец, Павел Корчагин ("Как закалялась сталь") и герои произведений Александра Пушкина (по 2%).