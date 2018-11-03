Аннексия Крыма и победа 1945-го, - россияне назвали важнейшие исторические события
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Таковы данные исследования ВЦИОМ "Единство нации: что нас объединяет?".
"Почти две трети (63%) россиян назвали победу в Великой Отечественной войне важнейшим историческим событием, о котором помнит каждый из нас. Еще 12% считают важным событием присоединение Крыма», – написали авторы опроса.
Наиболее ярким персонажем, который характеризует русского человека, опрошенные считают Обломова (4%) из романа Гончарова. Среди других литературных героев, которые так или иначе отражают черты русского народа, назывались Алексей Маресьев из произведения "Повесть о настоящем человеке", Андрей Болконский ("Война и мир"), Иван-дурак, Илья Муромец, Павел Корчагин ("Как закалялась сталь") и герои произведений Александра Пушкина (по 2%).
- В день освобождения российского города Великий Новгород от нацистов проведут "пленных немцев".
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