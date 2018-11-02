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Заработал договор о безвизе Украины с Катаром


фото: neupusti.net
Со второго ноября вступил в силу Договор об отмене визового режима между Украиной и Катаром

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.

"2 ноября 2018 года вступает в силу Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Катар о взаимной отмене визовых требований", - говорится в сообщение.

По условиям этого Договора, украинцы могут находиться на территории Катара в течение 90 дней без визы.

Если гражданам Украины надо находиться в Катаре более 90 дней, то необходимо оформлять визу, независимо от цели поездки.

Паспорта туристов должны быть действительны сроком не менее 6 месяцев.

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