Из СИЗО Симферополя выпустили трех украинских моряков судна ЯМК-0041
Об этом во вторник, 2 ноября, сообщила уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова в своем Facebook.
Как отметила украинский омбудсмен, украинским морякам изменена мера пресечения на подписку о невыезде. И это, по ее словам, нет ничего общего с правозащитной практикой, ведь речь идет лишь о "показательном увольнении" .
"Незаконно удерживаемых капитана украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого, а также двух рыбаков Руслана Кондратюка и Андрея Морозова выпустили из СИЗО Симферополя. Хочу подчеркнуть, что подобные действия Российской Федерации не имеют ничего общего с реальной правозащитной практикой, а является лишь использованием украинских граждан в своей внешнеполитической игре", - отметила Денисова.
Она также напомнила о незаконных действиях российских оккупантов в аннексированном Крыму и в Азовском море и заверила, что Украина продолжит делать все возможное для защиты прав украинских моряков и скорейшего их возвращения домой.
- Ранее, в июле, украинский омбудсмен Людмила Денисова попросила президента Петра Порошенко содействовать обмену экипажа российского судна "Норд", задержанного украинскими пограничниками в Азовском море, на украинских моряков с ЯМК-0041.
- 4 мая стало известно о задержании российскими пограничниками украинского рыбацкого судна ЯМК-0041.
- Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что российская оккупационная власть, задержав украинское рыболовецкое судно, нарушила нормы международного морского права. Чиновник также отметил, что российский корабль "Аметист, который задержал ЯМК-0041, не впервые преследовал украинских рыбаков.
- Оккупанты выпустили из Крыма на материк моряка с "ЯМК-0041".
- Напомним, 30 октября, как сообщила пресс-служба российского омбудсмена, семерых украинских моряков с задержанного россиянами неподалеку от Крыма рыболовецкого судна ЯМК-0041 вернули с оккупированной территории.
- Позже Госпогранслужба Украины заявила, что никакого обмена задержанных ФСБ украинских моряков с судна ЯМК-0041 на экипаж арестованного в Украине судна "Норд" не происходило. Ведь, как отметили в ГНСУ, экипаж ЯМК-0041, так именно и экипаж "Норда" являются гражданами Украины.
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