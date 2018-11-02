Из СИЗО Симферополя выпустили трех украинских моряков судна ЯМК-0041

2 ноября, 2018, 16:24

Оккупанты выпустили из СИЗО Симферополя еще троих незаконно удерживаемых украинских моряков рыболовецкого судна "ЯМК-0041"

Об этом во вторник, 2 ноября, сообщила уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова в своем Facebook.

Как отметила украинский омбудсмен, украинским морякам изменена мера пресечения на подписку о невыезде. И это, по ее словам, нет ничего общего с правозащитной практикой, ведь речь идет лишь о "показательном увольнении" .

"Незаконно удерживаемых капитана украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого, а также двух рыбаков Руслана Кондратюка и Андрея Морозова выпустили из СИЗО Симферополя. Хочу подчеркнуть, что подобные действия Российской Федерации не имеют ничего общего с реальной правозащитной практикой, а является лишь использованием украинских граждан в своей внешнеполитической игре", - отметила Денисова.

Она также напомнила о незаконных действиях российских оккупантов в аннексированном Крыму и в Азовском море и заверила, что Украина продолжит делать все возможное для защиты прав украинских моряков и скорейшего их возвращения домой.

Ранее, в июле, украинский омбудсмен Людмила Денисова попросила президента Петра Порошенко содействовать обмену экипажа российского судна "Норд", задержанного украинскими пограничниками в Азовском море, на украинских моряков с ЯМК-0041.