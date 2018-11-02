Из монахини в порно: соцсети обсуждают историю женщины, которая кардинально изменила карьеру

2 ноября, 2018, 13:15

История женщины стала вирусной в соцсетях: после 8 лет жизни в монастыре она кардинально изменила карьеру из-за влюбленности

Об этом пишет портал News.com.au

Колумбийка Юду Пинеда еще с детства была приобщена к церкви.Когда ей было 10 лет, в ее школу пришли монахини - и тогда девушка поняла, что тоже хочет пойти этим путем. Она пришла в монастырь и училась там более 8 лет.

Несмотря на любовь девушки к церкви и ее учения, девушка решила искать себе работу в другом месте, из-за своей любви к учителю теологии.Тогда она поняла, что это призвание - не для нее, и сама она не сможет счастливо жить без мужчин.

Впоследствии она начала работать в "Нестле" в Медельине, и познакомилась там с Хуан Бусто. Мужчина вербовал веб-кам моделей, и девушка согласилась на его предложение.

Сейчас бывшая монахиня работает на одном из онлайн-ресурсов для взрослых, а свою работу называет порядочной и артистичной. "В этом нет ничего плохого", - добавляет девушка.

Фото 18+

"Сначала мне было плохо, но теперь я в порядке, и я чувствую себя хорошо, когда иду в церковь. Я никогда не пропускаю пятничные молитвы, субботние собрания или воскресную мессу", - рассказывает Юду.

Она добавила, что ее священник сначала попытался поговорить с ней о ее новой профессии, но она его проигнорировала.

Сейчас история распространяется в соцсетях: только англоязычными публикациями поделилось более 1,5 тысячи человек.

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