В США впервые за последние 5 лет казнили человека на электрическом стуле

2 ноября, 2018, 08:09

В Нашвилле (штат Теннесси, США) при помощи электрического стула казнили 63-летнего Эдмунда Загорски

Это стала первая казнь при помощи электрического стула в США за последние пять лет, сообщает Tennessean.

Такой вид казни выбрал сам осужденный, считая ее менее мучительной, чем смертельная инъекция. Загорски приговорили к высшей мере наказания в 1984 году за убийство двух мужчин, которые пытались купить у него наркотики.

До этого преступника в США казнили на электрическом стуле в 2013 году - в штате Виргиния. В Теннесси этот вид казни не использовался с 1960 года.

В законодательстве США прописано право казнить осужденных через расстрел и повешение, с помощью гильотины, электрического стула, а также в газовой камере.