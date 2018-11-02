В США впервые за последние 5 лет казнили человека на электрическом стуле
2 ноября, 2018, 08:09
В Нашвилле (штат Теннесси, США) при помощи электрического стула казнили 63-летнего Эдмунда Загорски
Это стала первая казнь при помощи электрического стула в США за последние пять лет, сообщает Tennessean.
Такой вид казни выбрал сам осужденный, считая ее менее мучительной, чем смертельная инъекция. Загорски приговорили к высшей мере наказания в 1984 году за убийство двух мужчин, которые пытались купить у него наркотики.
До этого преступника в США казнили на электрическом стуле в 2013 году - в штате Виргиния. В Теннесси этот вид казни не использовался с 1960 года.
В законодательстве США прописано право казнить осужденных через расстрел и повешение, с помощью гильотины, электрического стула, а также в газовой камере.
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