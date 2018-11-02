В США российские пранкеры пытались сорвать признание Голодомора, представляясь послом Украины

2 ноября, 2018, 20:37

Российские пранкеры в США массово атаковали чиновников, изображая посла Украины, и пытались повлиять на принятие важных решений

Об этом сообщил журналистам в Вашингтоне посол Украины в США Валерий Чалый, передает "Европейская правда".

"Буквально вчера якобы от моего имени и якобы по поручению президента Украины поступило обращение к почти всем губернаторам - запрос на телефонный разговор", - сказал Чалый.

Дипломат рассказал, что некоторые губернаторы согласились на такие разговоры до того, как посольство Украины узнало об атаке, благодаря чему удалось узнать цель россиян.

"Человек говорит, говорит, что есть два основания для разговора: одно - экономическое сотрудничество и туризм, вторая тема - по Голодомору. И после вступления и общих фраз об экономике обращается (к должностному лицу - ред.), мол, помните, я вас просил (о признании на уровне штата Голодомора геноцидом украинцев - ред.)? Так вот, это не актуально, давайте перенесем. Очевидно реальная тема - это Голодомор", - рассказал посол.

По словам Чалого, посольство сообщило всем губернаторам об атаке пранкеров, после чего злоумышленники переключились на мэров и конгрессменов.

По словам посла, инициаторами атаки являются известные российские пранкеры Вован и Лексус, которые уже осуществляли ряд провокаций против Украины в США, в том числе звонок министру энергетики Рику Перри в 2017 году.