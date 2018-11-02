В США российские пранкеры пытались сорвать признание Голодомора, представляясь послом Украины
Об этом сообщил журналистам в Вашингтоне посол Украины в США Валерий Чалый, передает "Европейская правда".
"Буквально вчера якобы от моего имени и якобы по поручению президента Украины поступило обращение к почти всем губернаторам - запрос на телефонный разговор", - сказал Чалый.
Дипломат рассказал, что некоторые губернаторы согласились на такие разговоры до того, как посольство Украины узнало об атаке, благодаря чему удалось узнать цель россиян.
"Человек говорит, говорит, что есть два основания для разговора: одно - экономическое сотрудничество и туризм, вторая тема - по Голодомору. И после вступления и общих фраз об экономике обращается (к должностному лицу - ред.), мол, помните, я вас просил (о признании на уровне штата Голодомора геноцидом украинцев - ред.)? Так вот, это не актуально, давайте перенесем. Очевидно реальная тема - это Голодомор", - рассказал посол.
По словам Чалого, посольство сообщило всем губернаторам об атаке пранкеров, после чего злоумышленники переключились на мэров и конгрессменов.
По словам посла, инициаторами атаки являются известные российские пранкеры Вован и Лексус, которые уже осуществляли ряд провокаций против Украины в США, в том числе звонок министру энергетики Рику Перри в 2017 году.
- Напомним, ранее Сенат США единогласно признал Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом украинского народа.
- В канадском Торонто открыли мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине.
- В столице штата Техас Остине установили День чествования памяти жертв Голодомора в Украине.
- Российские пранкеры в 2017-2018 годах устраивали телефонные провокации спецпредставнику США в делах Украины Курту Волкеру, постпреду США в ООН Никки Хейли, главе МИД Великобритании Борису Джонсону, евродепутату Ребекке Хармс, главе МИД ЕС Федерике Могерини, президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру и, министру обороны Украины Степану Полтораку и главе СБУ Василию Грицаку.
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