В Sony Music рассказали подробности о резне в их штаб-квартире в Лондоне

2 ноября, 2018, 20:51

Sony Music UK подтвердила информацию о нападении на их офис в Лондоне в эту пятницу, 2 ноября, в результате которого были ранены двое их работников

Об этом информирует Reuters со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

"Sony Music подтвердила, что на Дерри-стрит произошел инцидент, в результате которого был эвакуирован дом", - сказала пресс-секретарь в заявлении.

По словам представителя Sony Music, двое членов их компании по доставке питания были привлечены к насильственным преследованиям. Подробности инцидента находятся на рассмотрении митрополичной полиции.