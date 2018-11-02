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В Sony Music рассказали подробности о резне в их штаб-квартире в Лондоне

Sony Music UK подтвердила информацию о нападении на их офис в Лондоне в эту пятницу, 2 ноября, в результате которого были ранены двое их работников

Об этом информирует Reuters со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

"Sony Music подтвердила, что на Дерри-стрит произошел инцидент, в результате которого был эвакуирован дом", - сказала пресс-секретарь в заявлении.

По словам представителя Sony Music, двое членов их компании по доставке питания были привлечены к насильственным преследованиям. Подробности инцидента находятся на рассмотрении митрополичной полиции.

  • Напомним, в эту пятницу, 2 ноября, в центре Лондона в штаб-квартире компании Sony злоумышленник ранил ножом двух человек.
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