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В РПЦ назвали "душевнобольным" епископа, который заявил, что в Украине не существует Московского патриархата

В русской церкви выразили обеспокоенность "душевным и духовным" здоровьем архиепископа Константинополя из-за его заявления о том, что в Украине нет московского патриархата

Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщил пресс-секретарь патриарха Кирилла священнослужитель Александр Волков в своем Facebook.

"Раздаются очень тревожные заявления архиепископа Иова (Гечи). Мы серьезно обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья. При необходимости мы готовы помочь собрату с лечением или с направлением его на обучение в одну из семинарий нашей церкви", - написал Волков.

Как заявил ранее представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмиский Иов, с 11 октября 2018 года иерархи всех украинских церквей в глазах Фанара имеют одинаковый статус - иерархов Вселенского престола. Как известно, 11 октября Вселенский Патриархат подтвердил, что продолжает процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви.

 

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