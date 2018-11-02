В РПЦ назвали "душевнобольным" епископа, который заявил, что в Украине не существует Московского патриархата
Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщил пресс-секретарь патриарха Кирилла священнослужитель Александр Волков в своем Facebook.
"Раздаются очень тревожные заявления архиепископа Иова (Гечи). Мы серьезно обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья. При необходимости мы готовы помочь собрату с лечением или с направлением его на обучение в одну из семинарий нашей церкви", - написал Волков.
Как заявил ранее представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмиский Иов, с 11 октября 2018 года иерархи всех украинских церквей в глазах Фанара имеют одинаковый статус - иерархов Вселенского престола. Как известно, 11 октября Вселенский Патриархат подтвердил, что продолжает процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви.
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко пришел к соглашению со Вселенским патриархом Варфоломеем относительно единой поместной церкви и обратился в Верховную Раду за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение Константинопольскому патриарху относительно автокефальной церкви в Украине.
- Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения относительно создания автокефальной церкви в Украине. После создания в Украине единой православной церкви УПЦ МП должна будет присоединиться или изменить название.
- Архимандрит УМП МП Кирилл (Говорун) заявил, что Томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан и назвал его автора. Патриарх Варфоломей сообщил патриарху Кириллу о согласии на автокефалию в Украине и назначил своих экзархов в Киеве.
- Вселенский патриархат доказал, что никогда не отдавал Киевскую митрополию в каноническую территорию Москвы.
- 11 октября Вселенский Патриархат подтвердил, что продолжает процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви.
- Также синод Вселенского патриархата удовлетворил апелляции патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария относительно снятия с них анафемы.
Читайте также
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет
-
25 октября, 2018 Взрыв под телеканалом
-
27 октября, 2018 Мистический Сатанов, адские коммунисты и Хэллоуин
Читайте также
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет
-
25 октября, 2018 Взрыв под телеканалом