В оккупированной Керчи не заплатили компенсацию студентке, пострадавшей в теракте
2 ноября, 2018, 09:52
Студентка Наталья Калиниченко, которая пострадала во время теракта в колледже оккупированной Керчи, не получила денежной компенсации в размере 500 тысяч рублей
Об этом заявил отец пострадавшей, сообщает "Радио Свобода".
По его словам, на встрече с жителями Керчи глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов назвал ее "неблагополучной" и сказал, что "денег велено не давать", когда объяснял, почему семья Калиниченко не получила средств.
16-летняя Наталья получила тяжелые ранения, в результате которых ей ампутировали ступню. Сейчас она находится в одной из московских больниц. Лечение, по словам ее отца, продлится еще полгода, а средств у семьи нет.
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- Напомним, 17 октября в городе Керчь в оккупированном Россией Крыму прогремел взрыв в политехническом колледже. Сначала сообщалось о 10 погибших и 50 раненых.
- В СМИ появилась версия о предполагаемом взрыве газа, однако позже российские власти заявили о теракте путем подрыва взрывного устройства.
- Свидетели рассказали, что кроме взрыва слышали стрельбу, некоторые якобы видели людей с автоматами. Также сообщалось о задержании трех подозреваемых и розыске еще одного.
- Позже сообщили, в здании нашли тело предполагаемого исполнителя теракта. Предположительно, он совершил самоубийство. Речь идет о 18-летнем студенте этого же колледжа, местном жителе Владиславе Рослякове.
- Из-за событий в Керчи Украина усилила меры безопасности на границе с Крымом. Прокуратура АР Крым открыла дело по факту теракта. Порошенко выразил соболезнования украинцам, которые потеряли близких.
- Известны имена погибших во время массового убийства в Керчи.
- Российский телеканал смог поговорить со студенткой керченского колледжа, которая умерла.
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