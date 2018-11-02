В оккупированной Керчи не заплатили компенсацию студентке, пострадавшей в теракте

2 ноября, 2018, 09:52

Студентка Наталья Калиниченко, которая пострадала во время теракта в колледже оккупированной Керчи, не получила денежной компенсации в размере 500 тысяч рублей

Об этом заявил отец пострадавшей, сообщает "Радио Свобода".

По его словам, на встрече с жителями Керчи глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов назвал ее "неблагополучной" и сказал, что "денег велено не давать", когда объяснял, почему семья Калиниченко не получила средств.

16-летняя Наталья получила тяжелые ранения, в результате которых ей ампутировали ступню. Сейчас она находится в одной из московских больниц. Лечение, по словам ее отца, продлится еще полгода, а средств у семьи нет.

Читайте также: Керченская бойня. Индуктивность лжи.