В киевском парке женщина нашла самодельную могилу
2 ноября, 2018, 12:42
На Петровской аллее в Киеве киевлянка нашла гранитную плитку, на которой было выцарапано имя и фамилия
Об этом сообщают Вартови. Еспресо.
На Петровской аллее, недалеко от памятника актеру Леониду Быкову, киевлянка нашла гранитную плитку, на которой были выцарапаны имя и фамилия.
По предварительной информации находка - самодельная могила для ребенка.
На месте работают следователи и криминалисты. Официальных заявлений от правоохранителей пока нет.
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