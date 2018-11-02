В киевском парке женщина нашла самодельную могилу

2 ноября, 2018, 12:42

На Петровской аллее в Киеве киевлянка нашла гранитную плитку, на которой было выцарапано имя и фамилия

Об этом сообщают Вартови. Еспресо.

На Петровской аллее, недалеко от памятника актеру Леониду Быкову, киевлянка нашла гранитную плитку, на которой были выцарапаны имя и фамилия.

По предварительной информации находка - самодельная могила для ребенка.

На месте работают следователи и криминалисты. Официальных заявлений от правоохранителей пока нет.