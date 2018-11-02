В Киеве задержали директора одного из клубов за сутенерство
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.
Отмечается, что в ходе расследования правоохранители установили, что директор клуба склонял сотрудниц к оказанию сексуальных услуг посетителям заведения.
Оплата за предоставление таких услуг была $200, из которых половину девушки отдавали администратору клуба, которая, в свою очередь, передавала средства директору.
Согласно информации, в противоправную деятельность было вовлечено около 20 танцовщиц заведения.
Во время обысков в помещении клуба и по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли денежные средства, черновую бухгалтерию, а также порошкообразное вещество, похожее на наркотическое.
В настоящее время директору и администратору заведения готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 303 УК Украины. Следствие продолжается. Устанавливается причастность других лиц к совершению этого преступления.
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