В Кривом Роге на меткомбинате ArcelorMittal разбился насмерть работник

2 ноября, 2018, 22:54

В пятницу, 2 ноября, на ЧАО "Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" в Днепропетровской области во время строительно-монтажных работ на кровле конвертерного цеха погиб верхолаз-маляр подрядной организации ООО НПФ "Эверест"