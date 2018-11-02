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В Кривом Роге на меткомбинате ArcelorMittal разбился насмерть работник

В пятницу, 2 ноября, на ЧАО "Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" в Днепропетровской области во время строительно-монтажных работ на кровле конвертерного цеха погиб верхолаз-маляр подрядной организации ООО НПФ "Эверест"

Об этом сообщает "Первый Криворожский" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Инцидент случился около 11:30. Представители предприятия сообщили, что работник, по данным подрядной организации, пренебрег имеющимися средствами страхования и упал с 30 метров.

37-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.

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