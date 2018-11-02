В Кривом Роге на меткомбинате ArcelorMittal разбился насмерть работник
2 ноября, 2018, 22:54
В пятницу, 2 ноября, на ЧАО "Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" в Днепропетровской области во время строительно-монтажных работ на кровле конвертерного цеха погиб верхолаз-маляр подрядной организации ООО НПФ "Эверест"
Об этом сообщает "Первый Криворожский" со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Инцидент случился около 11:30. Представители предприятия сообщили, что работник, по данным подрядной организации, пренебрег имеющимися средствами страхования и упал с 30 метров.
37-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.
- Напомним, 16 марта 2017 года на этом меткомбинате погиб вальцовщик.
- 8 мая 2017 года на "ArcelorMittal Кривой Рог" произошло обрушение элементов железобетонного перекрытия на площади около 500 м2, что привело к гибели человека.
- 3 марта 2018 года на "ArcelorMittal Кривой Рог" обрушилась металлическая крыша конвертерного цеха, из-за чего погиб рабочий.
- В июне 2018 года на "ArcelorMittal Кривой Рог" работнику оторвало часть ноги.
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