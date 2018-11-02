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В Евросоюзе раскритиковали санкции России против Украины, - СМИ


фото: sputnik
В Евросоюзе раскритиковали введение Россией санкций в отношении физических лиц и некоторых компаний Украины

Об этом заявил в пятницу представитель Евросоюза, сообщает Укринформ.

"Решение российского правительства ввести финансовые меры против украинских лиц и компаний являются необоснованными. Необходимо избегать шагов, которые направлены на обострение ситуации и подрывают поиск решения ради восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнули в ЕС.

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