2 ноября, 2018, 14:13

В Евросоюзе раскритиковали введение Россией санкций в отношении физических лиц и некоторых компаний Украины

Об этом заявил в пятницу представитель Евросоюза, сообщает Укринформ.

"Решение российского правительства ввести финансовые меры против украинских лиц и компаний являются необоснованными. Необходимо избегать шагов, которые направлены на обострение ситуации и подрывают поиск решения ради восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнули в ЕС.