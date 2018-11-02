В Евросоюзе раскритиковали санкции России против Украины, - СМИ
2 ноября, 2018, 14:13
В Евросоюзе раскритиковали введение Россией санкций в отношении физических лиц и некоторых компаний Украины
Об этом заявил в пятницу представитель Евросоюза, сообщает Укринформ.
"Решение российского правительства ввести финансовые меры против украинских лиц и компаний являются необоснованными. Необходимо избегать шагов, которые направлены на обострение ситуации и подрывают поиск решения ради восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнули в ЕС.
- Напомним, Россия ввела санкции против 322 украинцев и 68 компаний. Среди тех, на кого распространяются соответствующие санкции, судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады, чиновники Администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских компаний и другие.
- Министерство иностранных дел расценило введение Россией как продолжение российской агрессии против Украины.
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