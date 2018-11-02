В Египте неизвестные обстреляли автобус с верующими, есть погибшие

2 ноября, 2018, 17:40

Неизвестные обстреляли автобус с людьми, которые ехали в монастырь Святого Исповедника Царств в Египте

Об этом сообщает египетское издание Egyptian Streets.

Неизвестные обстреляли автобус с коптскими христианами (христиане из Египта).

В результате обстрелов семь человек погибли, семеро получили ранения.

Ни одна из террористических организаций не взяла на себя за это ответственность