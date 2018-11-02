В Египте неизвестные обстреляли автобус с верующими, есть погибшие
2 ноября, 2018, 17:40
Неизвестные обстреляли автобус с людьми, которые ехали в монастырь Святого Исповедника Царств в Египте
Об этом сообщает египетское издание Egyptian Streets.
Неизвестные обстреляли автобус с коптскими христианами (христиане из Египта).
В результате обстрелов семь человек погибли, семеро получили ранения.
Ни одна из террористических организаций не взяла на себя за это ответственность
- В Сирии обстреляли автобус российских пропагандистов, есть раненые.
- В Турции из винтовок обстреляли автобус футбольной команды.
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