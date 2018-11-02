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В Египте неизвестные обстреляли автобус с верующими, есть погибшие


фото: twitter
Неизвестные обстреляли автобус с людьми, которые ехали в монастырь Святого Исповедника Царств в Египте

Об этом сообщает египетское издание Egyptian Streets.

Неизвестные обстреляли автобус с коптскими христианами (христиане из Египта).

В результате обстрелов семь человек погибли, семеро получили ранения.

Ни одна из террористических организаций не взяла на себя за это ответственность

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