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В Британии супруги четыре года держали в рабстве поляка

Преподавательница университета и ее муж были задержаны за то, что держали в неволе польского строителя в сарае в течение четырех лет

Об этом сообщает издание Independent.

56-летняя Приптал и ее муж Пальвидер незаконно использовали мужчину для работы по хозяйству взамен на еду.

Во вторник, 30 октября, полицейские провели обыск в доме супругов и задержали их по подозрению в принудительной эксплуатации человека.

40-летний мужчина, который приехал из Польши работать строителем, сообщил полицейским, что ему приходилось спать на пластиковом лежаке. Его кухня состояла из холодильника и барбекю. Он также добавил, что у него не было уборной.

Его передали в Управление по борьбе с насилием и торговлей людьми. Сейчас мужчине оказывается необходимая помощь и поддержка.

"В 21 веке никто не должен жить в таких ужасных условиях" ,- прокомментировал старший следователь Тони Бирн.

 

 

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