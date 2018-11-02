В Британии супруги четыре года держали в рабстве поляка

2 ноября, 2018, 18:52

Преподавательница университета и ее муж были задержаны за то, что держали в неволе польского строителя в сарае в течение четырех лет

Об этом сообщает издание Independent.

56-летняя Приптал и ее муж Пальвидер незаконно использовали мужчину для работы по хозяйству взамен на еду.

Во вторник, 30 октября, полицейские провели обыск в доме супругов и задержали их по подозрению в принудительной эксплуатации человека.

40-летний мужчина, который приехал из Польши работать строителем, сообщил полицейским, что ему приходилось спать на пластиковом лежаке. Его кухня состояла из холодильника и барбекю. Он также добавил, что у него не было уборной.

Его передали в Управление по борьбе с насилием и торговлей людьми. Сейчас мужчине оказывается необходимая помощь и поддержка.

"В 21 веке никто не должен жить в таких ужасных условиях" ,- прокомментировал старший следователь Тони Бирн.