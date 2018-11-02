Убийство Хашогги: Норвегия вызвала саудовского посла

2 ноября, 2018, 15:44

В связи с убийством Хашогги МИД Норвегии вызвало посла Саудовской Аравии

Об этом сообщает The Reuters.

"Мы подняли вопрос убийства Джамаля Хашогги и высказали свою точку зрения саудовскому послу" , - сообщила Министр иностранных дел Норвегии Инэ Мари Эриксен Сорейде.

Во время разговора, по словам норвежского министра МИД, норвежская сторона подчеркнула, насколько серьезно взялась за этот вопрос.