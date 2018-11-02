Убийство Хашогги: Норвегия вызвала саудовского посла
2 ноября, 2018, 15:44
В связи с убийством Хашогги МИД Норвегии вызвало посла Саудовской Аравии
Об этом сообщает The Reuters.
"Мы подняли вопрос убийства Джамаля Хашогги и высказали свою точку зрения саудовскому послу" , - сообщила Министр иностранных дел Норвегии Инэ Мари Эриксен Сорейде.
Во время разговора, по словам норвежского министра МИД, норвежская сторона подчеркнула, насколько серьезно взялась за этот вопрос.
- Напомним, об исчезновении 59-летнего саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, который проживал в США, стало известно 3 октября - на следующий день после того, как он пришел в саудовское консульство в Стамбуле оформить документы для брака со своей невестой.
- Правительство США применит санкции против лиц, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашогги
- Саудовская Аравия признала убийство журналиста в своем консульстве, но заявила, что не знает, где тело. За убийство саудовского журналиста Хашогги арестовано 18 подозреваемых. В расследовании убийства Хашогги примет участие ЦРУ.
- Лидер Турецкой оппозиционной партии Догу Перинчек заявил об обнаружении фрагментов тела убитого Хашогги.
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