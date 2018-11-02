Тимошенко готова работать с Вакарчуком, Гриценко и Садовым

2 ноября, 2018, 16:17

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что хочет работать с партией "Самопомич", с политсилой Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" и музыкантом, общественным деятелем Святославом Вакарчуком

Об этом она заявила на пресс-конференции во Львове, передает пресс-служба "Батькивщины".

"Мы готовы к сотрудничеству с партией "Самопомощь", со Святославом Вакарчуком, если он пойдет в политику, с "Гражданской позицией" Анатолия Гриценко. Мы стремимся объединить в работе на Украину все демократические силы", – заявила Тимошенко.

Она сказала, что хочет создать национальную команду с одной стратегией с целью изменить страну и вернуть из заграницы украинцев. Экс-премьер предложила "оценивать поддержку политических сил по результатам местных выборов".

Тимошенко считает, что ее команда одержит победу и на президентских, и на парламентских выборах".