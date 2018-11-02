Туркменский президент поднял гриф от штанги на заседании правительства
Соответствующее видео опубликовало казахское "Радио Свобода".
ВВо время совещания, на котором обсуждался чемпионат мира по тяжелой атлетике, Бердымухамедов поднял золотой гриф от штанги, а затем аккуратно поставил спортивный снаряд на место. Участники совещания встретили поступок президента аплодисментами. Президенту подарили кроме грифа также приглашение на церемонию открытия турнира и памятные знаки.
Пользователи сети написали с иронией об этом поступке: "Вот это я понимаю вечеринка", "Человек умеет жить", "А кто будет плохо хлопать, будет уволен за профнепригодность", "В одной золотой батон, в другой гриф, а у нашего бриллиантовые терпелы 146 млн (примерное количество жителей РФ)", "Путин так может?" "Он бы еще сотку бутафорскую навесил", - пишут в комментариях.
Туркменский президент неоднократно удивлял общественность.
- Ранее он продемонстрировал свои навыки владением пистолетом, ножом, которые пересекались с отрывками из фильма Шварценеггера "Коммандо".
- Он поздравил женщин с праздником весны песней "Каракум" во время выступления на новогоднем банкете.
- Бердымухамедов вместе со своим внуком Керимгулы записал песню в стиле рэп.
По теме
Читайте также
-
29 октября, 2018 Виталий Портников: "Бразильський Трамп" изменит наш мир
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет
-
25 октября, 2018 Взрыв под телеканалом
По теме
Читайте также
-
29 октября, 2018 "Общие" ли воды Азовского моря
-
-
26 октября, 2018 Виталий Портников: Европа действительно не супермаркет