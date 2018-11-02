2 ноября, 2018, 12:47

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поднял золотой гриф от штанги, а затем аккуратно поставил спортивный снаряд на место во время совещания, на котором обсуждался чемпионат мира по тяжелой атлетике

Соответствующее видео опубликовало казахское "Радио Свобода".

ВВо время совещания, на котором обсуждался чемпионат мира по тяжелой атлетике, Бердымухамедов поднял золотой гриф от штанги, а затем аккуратно поставил спортивный снаряд на место. Участники совещания встретили поступок президента аплодисментами. Президенту подарили кроме грифа также приглашение на церемонию открытия турнира и памятные знаки.

Пользователи сети написали с иронией об этом поступке: "Вот это я понимаю вечеринка", "Человек умеет жить", "А кто будет плохо хлопать, будет уволен за профнепригодность", "В одной золотой батон, в другой гриф, а у нашего бриллиантовые терпелы 146 млн (примерное количество жителей РФ)", "Путин так может?" "Он бы еще сотку бутафорскую навесил", - пишут в комментариях.

Туркменский президент неоднократно удивлял общественность.