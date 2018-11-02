Трамп предложил усложнить предоставление убежища в США

2 ноября, 2018, 11:36

Президент США Дональд Трамп рассказал, что уже на следующей неделе может быть принят новый план по предоставлению убежища для мигрантов

Согласно плану, подать заявление на получение убежища в стране можно будет только в законных пунктах въезда, сообщает The Hill.

Издание напоминает, что закон об иммиграции и гражданстве 1965 года гласит, что любой иммигрант в США может подать заявление на получение убежища независимо от того, как он въехал в США.

В свою очередь, Трамп настаивает, что его план будет "полностью законным". По его словам, любые просители убежища, которых поймают при незаконном пересечении границы, будут содержаться в палатках и не будут освобождены до судебного разбирательства.

"Повсеместное злоупотребление нашей системой предоставления убежища является издевательством над нашей иммиграционной системой", - добавил он.

Начиная с 18 октября, к границе США движется караван мигрантов из стран Центральной Америки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей бегут от насилия, нищеты и коррупции на родине. Изначально в нем было 4 тысяч человек. Однако вскоре, по данным СМИ, их число возросло до 10 тысяч человек.