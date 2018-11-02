Трамп предложил усложнить предоставление убежища в США
Согласно плану, подать заявление на получение убежища в стране можно будет только в законных пунктах въезда, сообщает The Hill.
Издание напоминает, что закон об иммиграции и гражданстве 1965 года гласит, что любой иммигрант в США может подать заявление на получение убежища независимо от того, как он въехал в США.
В свою очередь, Трамп настаивает, что его план будет "полностью законным". По его словам, любые просители убежища, которых поймают при незаконном пересечении границы, будут содержаться в палатках и не будут освобождены до судебного разбирательства.
"Повсеместное злоупотребление нашей системой предоставления убежища является издевательством над нашей иммиграционной системой", - добавил он.
Начиная с 18 октября, к границе США движется караван мигрантов из стран Центральной Америки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей бегут от насилия, нищеты и коррупции на родине. Изначально в нем было 4 тысяч человек. Однако вскоре, по данным СМИ, их число возросло до 10 тысяч человек.
- Полиция Гондураса, Гватемалы и Мексики пыталась остановить беженцев, но у нее ничего не получилось, и караван продолжил свое движение к американской границе.
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