Трамп не сказал правду 83 раза в день, - CNN

2 ноября, 2018, 18:29

В среднем американский лидер Дональд Трамп выдает в день 30 сообщений, которые не соответствуют действительности, а его личный рекорд - 83 фейковых утверждений в сутки

Об этом сообщает CNN, приводя статистику фактчекерного ресурса The Checker The Washington Post.

"По мере приближения промежуточных выборов (6 ноября - Ред.), Президент Дональд Трамп распространяет фейковые и вводящие в заблуждение свидетельства темпами, превосходящими даже его собственные личные рекорды.

В октябре Трамп сообщил полностью или частично ложные сведения 1104 раза - более чем вдвое больше, чем в сентябре, сообщают фактчекеры.

В среднем Трамп говорил ложные или полностью ложные вещи 30 раз в день в течение последних семи недель. Рекорд американский президент поставил 22 октября в Хьюстон на предвыборном митинге в поддержку сенатора-республиканца от штата Техас Тед Круз. Тогда Трамп за один день сказал 83 ложных вещи.

"Объем фальшивок Трампа буквально захватывает дух. За 649 дней с момента его инаугурации до 30 октября Трамп выдал 6,420 заявления, которые частично или полностью ложные", - пишет издание

Это включает в себя ряд утверждений - то, что российское расследование специального адвоката Роберта Мюлера является сфабрикованным, обман или охота на ведьм (повторил 157 раз), что сокращение налогов за Трампа было крупнейшим в истории (120 раз), сообщает Fact-Checker.